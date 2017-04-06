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«Евровидение-2017»: смотрите, кому букмекеры пророчат победу

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Франческо Габбани | ФОТО: Ettore Ferrari/AP

«Евровидение-2017» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Букмекеры уже начали делать ставки, кто же победит в конкурсе.

Европейские букмекерские конторы уже принимают ставки на победителя конкурса «Евровидение-2017». Победу на конкурсе пророчат Италии, которую представит Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma.

Песня 34-летнего итальянского музыканта, победителя Фестиваля Сан-Ремо в 2016 году бьет рекорды популярности в Сети (видео просмотрело более 84 миллионов человек).

Так как Италия является одним из основателей «Евровидение», страна автоматически попадает в финал конкурса. Выступление Франческо Габбани зрители увидят 13 мая в Киеве на финале Евровидения 2017.

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