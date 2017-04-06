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Фото: таллиннка слепила популярного радиоведущего Бориса Горского. Похож?

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ФОТО: Кадр из видео

Все началось с того, что столичного шаржевого скульптора Наталью Тоомсоо пригласили в утреннее шоу на SKY-радио.

И вот Наталья так вдохновилась, что слепила из глины ведущего программы Бориса Горского. Стоит отметить, что он получился очаровательным. Забавно, что кто-то нашел сходство между глиняным Горским и российским певцом Стасом Михайловым. Вот нам, например, так совсем не кажется! Скульптору здорово удалось сходство с радиоведущим.

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