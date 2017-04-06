Провокационный снимок Анны Семенович в эротическом наряде попал в Сеть

Артистка выложила провокационное фото, на котором предстала в пикантном наряде. В кадре Анна лежит на кожаном диване. Из одежды на певице – лишь кружевное боди, открывающее взглядам ее ягодицы.

Пятую точку Анны подписчики оценили, однако совсем не так, как она этого ожидала. Фолловеры обвинили Семенович в использовании фотошопа, поскольку, по их мнению, так сильно в короткий срок она похудеть не могла.