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Провокационный снимок Анны Семенович в эротическом наряде попал в Сеть

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Анна Семенович | ФОТО: Scanpix

Анна Семенович решила показать фанатам свою заметно похорошевшую фигуру, пишет 7d.org.ua.

Артистка выложила провокационное фото, на котором предстала в пикантном наряде. В кадре Анна лежит на кожаном диване. Из одежды на певице – лишь кружевное боди, открывающее взглядам ее ягодицы.

Пятую точку Анны подписчики оценили, однако совсем не так, как она этого ожидала. Фолловеры обвинили Семенович в использовании фотошопа, поскольку, по их мнению, так сильно в короткий срок она похудеть не могла.

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