Провокационный снимок Анны Семенович в эротическом наряде попал в Сеть

Иногда процесс ожидание ярче самой цели ................ Давайте правильно выбирать свои цели, иногда они бывают обманчивы ........ #хорошийвечер #анясеменович #люблюилюбима #мысливслух #позитивщики❤️❤️❤️Фотограф @ph_vanushkina Визажист @ulanovakaterina Стилист @alenagrishak Дизайнер боди @egishshiroyan #shakeproduction

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 5, 2017 at 10:45am PDT