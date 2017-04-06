ПАПАРАЦЦИ: Урмас Паэт с коляской был застукан за несвойственным ему занятием

Политик пришел изучать труды местных рукодельников в голубом пуховике и серых штанах, впереди себя Паэт толкал детскую коляску. Надо сказать, что не каждый узнал бы популярного эстонского политика в таком виде. Да и выставка дизайна, согласитесь, неожиданное место для встречи с политиком.

Выставку дизайна в таллиннском арт-центре «Котел культуры» Паэт посетил вместе со своей супругой Тийной Пыхьямааде, которая делала продолжительные остановки у стендов с украшениями ручной работы. Сам же Паэт сосредоточенно помогал супруге в выборе сережек. Малыш в то время в коляске задремал и дал родителям в полной мере насладиться дизайнерскими изысками. Судя по пакету в руках политика, супруги ушли с выставки не с пустыми руками.

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