Павел Прилучный стал ведущим на Первом канале

Актер Павел Прилучный вернется на Первый канал в новом качестве. Он станет ведущим развлекательного проекта с рабочим названием "Битва фонограмм".

Cъемки первых выпусков проекта намечены на 11 и 12 апреля. Хотя официального подтверждения этому пока нет – канал держит эфирные планы в секрете от конкурентов.

В этом телешоу популярные люди должны будут подготовить музыкальный номер с использованием фонограммы. Причем это обязательное условие данного проекта. Зрители, сидящие в студии, у телевизоров или мониторов, отлично знают, что участник будет петь под "фанеру". Но тем не менее должны оценить, у кого из выступающих это получилось лучше. Стопроцентное попадание в чужую фонограмму – залог победы. Это своеобразный антипод шоу "Голос", поскольку собственные вокальные данные роли не играют.

Проект "Битва фонограмм" – не оригинальный. Это франшиза, калька с американской программы Lip Sync Battle. Премьера оригинального шоу состоялась 2 апреля 2015 года на телеканале Spike. Адаптации проекта уже запущены в Канаде, Чили, Китае, Венгрии, Индонезии, Ливане, Мексике, Филиппинах, Польше, Великобритании и Вьетнаме. И везде рейтинги зашкаливают.