Скрытые желания знаков Зодиака: и не говорите, что это неправда!

Нет ни одного человека, который не хотел бы исполнения своих желаний. У каждого из нас мечты различны. Кто-то хочет квартиру, а кто-то мечтает об особняке на Карибских островах, для кого-то важно иметь богатство, а другому хотелось бы большую семью. Но есть такие непреодолимые стремления, в которых мы не можем признаться даже себе, не то что близким людям.

Овен

Некоторым представителям этого Знака не присущи мечты бытового уровня. Они мечтают о высоком и невообразимом. По гороскопу Овны — уверенные в себе личности, которые любят внимание публики. И часто их желания граничат с общественной славой и успехом. Достичь этого быстрее помогут аффирмации на каждый день. Однако есть место и таким мечтам, как «пусть у меня все будет, но мне за это ничего не будет». Большинство Овнов — любители упорно вкалывать, а после этого праздновать до утра, но на следующий день они хотят, чтобы организм работал, как часы, и так ближайшие лет сорок.

Телец

Тельцы по гороскопу не стремятся к чему-то невозможному, они личности более приземленные. Они мечтают накопить на большой особняк, ну а если и нет, то рядом хотелось бы видеть свою большую семью. Тельцы любят окружать себя комфортом во всех сферах жизни, поэтому их мечты — это гармония в семье, материальная стабильность, два раза ездить на отдых да улыбки детей. Однако они хотят, чтобы все это к ним снизошло по мановению волшебной палочки. Раз — и все есть, а не долгий и упорный труд. Тельцам можно попробовать заговор на кольцо, чтобы быстрее привлечь деньги и успех.

Близнецы

Близнецы мечтают о жизни, которая будет бурлить счастливыми моментами и приключениями. Да и их неугомонный нрав по гороскопу подталкивает каждый день желать разного: то огромный вертолет, то побывать на Луне, а то и отправиться в кругосветное путешествие. Многих Близнецов душит рутина, и они всячески мечтают от нее избавиться, восторгаясь новым возможностям изменить жизнь. Даже мечтая о всемирной популярности, они не могут определиться, кем конкретно хотели бы стать: может, известным режиссером или звездой футбола, либо президентом, а лучше — всем и сразу.

Рак

Раки в своих желаниях очень похожи на Тельцов. Им достаточно, чтобы любимые были здоровы, чтобы их заботы хватило на всех, а в квартире было бы уютно гостям. С такими схожими желаниями представители этого знака Зодиака и Тельцы очень сочетаемы и могут счастливо прожить, одаривая друг друга любовью. Можете узнать, с кем еще совместимы Раки по стихиям. Но они не откажутся от материально достатка: в своих мечтах многие из них представляют себя магнатами, которые к тому же путешествуют везде со своей семьей и помогают обездоленным. Но главная их мечта — это, конечно же, то, что Раки осыпают деньгами близких, окутывают их любовью и мучают заботой.