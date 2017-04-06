Скрытые желания знаков Зодиака: и не говорите, что это неправда!

Самые сокровенные желания есть у каждого. Узнайте, какие тайные мечты по Знаку Зодиака скрываете вы и ваша вторая половинка. О многом вы даже не догадывались, пишет Daylihoro.
Нет ни одного человека, который не хотел бы исполнения своих желаний. У каждого из нас мечты различны. Кто-то хочет квартиру, а кто-то мечтает об особняке на Карибских островах, для кого-то важно иметь богатство, а другому хотелось бы большую семью. Но есть такие непреодолимые стремления, в которых мы не можем признаться даже себе, не то что близким людям.
Овен
Некоторым представителям этого Знака не присущи мечты бытового уровня. Они мечтают о высоком и невообразимом. По гороскопу Овны — уверенные в себе личности, которые любят внимание публики. И часто их желания граничат с общественной славой и успехом. Достичь этого быстрее помогут аффирмации на каждый день. Однако есть место и таким мечтам, как «пусть у меня все будет, но мне за это ничего не будет». Большинство Овнов — любители упорно вкалывать, а после этого праздновать до утра, но на следующий день они хотят, чтобы организм работал, как часы, и так ближайшие лет сорок.
Телец
Тельцы по гороскопу не стремятся к чему-то невозможному, они личности более приземленные. Они мечтают накопить на большой особняк, ну а если и нет, то рядом хотелось бы видеть свою большую семью. Тельцы любят окружать себя комфортом во всех сферах жизни, поэтому их мечты — это гармония в семье, материальная стабильность, два раза ездить на отдых да улыбки детей. Однако они хотят, чтобы все это к ним снизошло по мановению волшебной палочки. Раз — и все есть, а не долгий и упорный труд. Тельцам можно попробовать заговор на кольцо, чтобы быстрее привлечь деньги и успех.
Близнецы
Близнецы мечтают о жизни, которая будет бурлить счастливыми моментами и приключениями. Да и их неугомонный нрав по гороскопу подталкивает каждый день желать разного: то огромный вертолет, то побывать на Луне, а то и отправиться в кругосветное путешествие. Многих Близнецов душит рутина, и они всячески мечтают от нее избавиться, восторгаясь новым возможностям изменить жизнь. Даже мечтая о всемирной популярности, они не могут определиться, кем конкретно хотели бы стать: может, известным режиссером или звездой футбола, либо президентом, а лучше — всем и сразу.
Рак
Раки в своих желаниях очень похожи на Тельцов. Им достаточно, чтобы любимые были здоровы, чтобы их заботы хватило на всех, а в квартире было бы уютно гостям. С такими схожими желаниями представители этого знака Зодиака и Тельцы очень сочетаемы и могут счастливо прожить, одаривая друг друга любовью. Можете узнать, с кем еще совместимы Раки по стихиям. Но они не откажутся от материально достатка: в своих мечтах многие из них представляют себя магнатами, которые к тому же путешествуют везде со своей семьей и помогают обездоленным. Но главная их мечта — это, конечно же, то, что Раки осыпают деньгами близких, окутывают их любовью и мучают заботой.
Лев
Львы мечтают масштабно, и для счастья им нужны все мирские блага. Но эти лавры должны быть только самыми лучшими: обладатели этого Знака не хотят иметь схожесть с другими людьми. По гороскопу им присуще быть сливками общества и купаться в признании. Роскошная машина, комфортабельный дом, достойная работа, красивый партнер и талантливые дети — это все греет сердце Львам. А еще было бы неплохо, чтобы в их честь построили машину времени и они вальяжно отправились бы в прошлое, чтобы занять трон какого-нибудь фараона. Львам можно попробовать достичь успеха силой слова с помощью определенных аффирмаций.
Дева
Девы хоть и мечтают о путешествиях и спокойной жизни, но это им может быстро надоесть. По гороскопу это самые любознательные люди, которые стремятся знать все и обо всем. Их скрытое желание заключается в том, что они смогут заработать на своем хобби отличное состояние. А увлечение у большинства Дев такое: они любят наставлять людей на путь просветления своими прекрасными советами и помощью. Их не очень волнует, нужны ли эти советы: представители этого Знака Зодиака считают, что только им известно, что требуется каждому человеку для счастья. Девам хочется создать идеальный мир, без всякой войны и без царящего вокруг беспорядка.
Весы
Весы смотрят на жизнь и видят много несовершенств, которые в своих мечтах они, конечно, уже давно исправили. По гороскопу это обладатели эстетичного вкуса, поэтому стремятся к изысканному. Даже в выборе партнера большинство Весов мечтают найти идеального спутника, с которым они проведут всю жизнь душа в душу. Справиться с этим поможет гороскоп совместимости. Обретение душевной гармонии толкает их на такое скрытое желание, чтобы весь мир изменился и приносил только восторг. Большинство Весов мечтают везде созидать кинематографическую красоту, чтобы в продуктовом магазине за кассой сидела Анджелина Джоли, а водитель маршрутки походил на Бреда Питта. И чтобы солнечные дни были 360 дней в году, а дождь можно было бы включать по желанию.
Скорпион
Практически каждый Скорпион желает понимать, что скрывают люди в глубине души. По гороскопу это самый недоверчивый Знак Зодиака. Поэтому их скрытая мечта — читать мысли, чтобы никто не смог ранить обманом. Ну и конечно же, с такой способностью можно достичь довольно высокого положения в мире, которое так обрадует Скорпионов. Вообще, для них хорошо было бы иметь любую мистическую способность: подчинять людей взглядом, вызывать сексуальное желание или обладать невозможным везением.
Стрелец
По гороскопу это самый непредсказуемый Знак Зодиака, который может развеселить кого угодно или подарить блаженную легкость. Многие Стрельцы мечтают о простом: всего лишь быть всемирно популярными, и чтобы денег было много-много. Они хотели бы наблюдать возле себя огромное количество фанатов, любящих их. Однако их скрытое желание имеет огромный вес: они хотят добиться мира и процветания человечества, уничтожить всех плохих людей и тем самым заполучить славу и господство, а не просто в фильмах сниматься. Стрельцы видят себя купающимися в овациях за их заслуги и невольно улыбаются.
Козерог
Козероги уже в детстве знали, о чем мечтать. Планеты наделили их трудолюбием, смекалкой и целеустремленностью, поэтому они и умеют загадывать правильные желания, которые способны возвысить их в обществе. Козероги хотят престижную работу, на которой смогут достичь пика карьеры и потом уже спокойно заняться тратой денег. Около них непременно должны быть близкие люди, которые также не стоят на месте, а еще образованная жена и смышленые дети. Большинство обладателей этого Знака Зодиака тайно желают всего достичь сами, ну и еще чтобы конкурентов кто-нибудь испепелил. Козерогам отлично подойдет тибетская техника привлечения успеха.
Володей
Многие Водолеи желают жить весело и беззаботно. По гороскопу эти люди отличаются любознательностью. Они любят все неизвестное и стараются больше мыслить, чтобы не потерять свою эрудицию. Их тайное желание — отправиться в путешествие большой и дружной компанией, вечно пребывать в круговоротах жизни и наслаждаться каждым мгновением. Водолеи стремятся жить в ладах со своими «хочу». Большинство из них мечтают, чтобы никто их не тревожил, не трогал, а оставил со своими желаниями и возможностями наедине.
Рыбы
Рыбы считают себя достойными всего и не только. Это чувствительные и романтичные натуры по гороскопу, однако и им не чуждо мечтать о роскошной жизни. Они не будут против уютной и спокойной жизни, но зачем обременять себя, если можно пожелать гораздо большего. А скрытая мечта этого Знака Зодиака заключается в любви, всепоглощающей и страстной. Большинство из них не против крутить романы направо и налево, обладать разбитыми сердцами и иметь внимание тысячи поклонников. Но Рыбы отлично понимают, что, кроме шарма, они должны иметь и материальную стабильность: ведь не в деньгах счастье, а в их количестве.