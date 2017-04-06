Эмигрировавший в США эстонец: «Не все русские в Эстонии – дебилы»

Ролик под названием «What estonians think of russians?» собрал почти 10 тысяч просмотров, а в комментариях к видео развернулась жаркая дискуссия. В основном контент Youtube-канала Артура Рехи состоит из видео аналогичного содержания, но, несмотря на то, что в описании канала автор уверяет, что он всего лишь «прикалывается», мнение свое он выражает довольно резко.

«Как эстонец, думаю, я самый подходящий человек для того, чтобы ответить на вопрос «что мы, эстонцы, думаем о русских?». Прежде всего, кто бы ни смотрел это видео, объясню: на карте Эстония располагается рядом с Россией, ниже Финляндии, это не Россия! Она была частью СССР, а потом произошла наша Поющая революция, мы вырвались из Советского Союза. Сейчас мы – маленькое суверенное государство, которое Россия хочет захватить и стереть с лица земли. Так что же мы как нация думаем о русских? В Эстонии проживает 1,3 миллиона человек, 300 тысяч из них – русские. Для маленькой страны это огромное количество, что влияет практически на любое политическое решение, принимаемое в нашей стране.

Для типичного, стереотипного тупого русского, проживающего в Эстонии, у нас даже есть отдельное слово, мы зовем его debiil».

Далее автор включает в видеоряд следующие снимки, наглядно демонстрирующие то, как по его мнению, выглядит типичный debiil:

Скриншот с сайта youtube.com

Скриншот с сайта youtube.com

«Не все русские в Эстонии – дебилы, русских много, но большинство из них как бы продолжают жить в России (Russianized), они не воспринимают эстонские СМИ, многие из них не хотят, чтобы Эстония существовала как страна. Всем им слегка противны эстонцы и независимость нашей страны. Все, что им нравится – пить, е*аться, драться, ломать вещи и материться. И все это публично. Вот почему мы, эстонцы, особо их не любим. Debiils мы не любим вообще: мы презираем их, мы хотим, чтобы они уехали из нашей страны. Образованные русские в Эстонии – это меньшинство, но это настоящие русские, мне они нравятся. Настоящие русские – страстные, энергичные, сообразительные, мотивированные натуры. И знаете, чем они особенно прекрасны? Они выросли в Эстонии вместе с людьми, которые не были по отношению к ним особо дружелюбны. Они владеют двумя-тремя языками с рождения: эстонским, русским и английским. У них есть работа, они включены в общество. Для меня честь быть их соотечественником. Но таких людей – процентов десять от 300 тысяч», – уверен Артур Рехи.

Скриншот с сайта youtube.com

Демонстрируя снимок обычной таллиннской многоэтажки, Артур уверяет, что большинство русских в Эстонии проживает в таких блочных домах. «Они не владеют эстонским языком и не хотят, чтобы Эстония существовала. Они не уважают эстонские законы и относятся к ним и к стране с пренебрежением. Мы, эстонцы, их конечно не хотим и не любим, иногда даже доходит до драк. Мы хотим, чтобы они уехали, потому что для нас они – все еще захватчики советского времени», – утверждает Рехи.