Невероятно! В этих компаниях работникам дают отпуск, когда они заводят щенка

Щенка только забрали от матери, потому он должен освоиться в новом доме, привыкнуть к хозяевам. Он может жалобно скулить, плохо есть, пишет Soulpost.

И оказывается, в мире существуют работодатели, которые настолько понимают всю сложность этого процесса, что даже предоставляют такой себе «декретный отпуск» тем сотрудникам, которые заводят щенка.

Фото: Scanpix/Caters News Agency

Mars Petcare — подразделение известной компании, занимающееся производством корма для кошек и собак, было одним из первых, кто предоставлял такой отпуск по уходу за питомцем. Его сотрудники могут взять до 10 часов оплачиваемого отпуска, когда заводят котенка или щенка, а также могут приносить его на работу.

BitSol Solutions — IT-компания, предлагающая своим сотрудникам целую неделю оплачиваемых выходных для ухода за новым питомцем.

Фото: Scanpix/Caters News Agency

BrewDog — даже шотландская пивоваренная компания переняла этот опыт, потому что они «действительно любят собак», — говорится на сайте фирмы.

Кроме того, все больше работодателей предлагают своим сотрудникам выходной в случае смерти любимого питомца.