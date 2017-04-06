Мэр Риги записывал видеообращение к телезрителям, когда произошло это… (видео)

Черный кот, неожиданно зашедший в кадр, прервал выступление мэра Риги Нила Ушакова в эфире программы «Прямые вопросы» на одном из местных телеканалов.

Животное невозмутимо прошлось перед камерами и начало пить из кружки, стоявшей на столе градоначальника. Мэр Риги проявил терпение, дав коту напиться и лишь потом прогнал, продолжив общение с горожанами.

Видео забавного происшествия на своей странице в соцсети выложил сам Ушаков.

«Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты», – прокомментировал он свой пост.

Видео было записано еще 2 апреля, но Ушаков поделился им только вечером 5 апреля.