Мэр Риги записывал видеообращение к телезрителям, когда произошло это… (видео)
Такого Нил Ушаков точно не ожидал!
6 апреля 2017 г., 10:45
Видео с испорченным телеэфиром Нила Ушакова набирает популярность в Сети, передает TopNews.
Черный кот, неожиданно зашедший в кадр, прервал выступление мэра Риги Нила Ушакова в эфире программы «Прямые вопросы» на одном из местных телеканалов.
Животное невозмутимо прошлось перед камерами и начало пить из кружки, стоявшей на столе градоначальника. Мэр Риги проявил терпение, дав коту напиться и лишь потом прогнал, продолжив общение с горожанами.
Видео забавного происшествия на своей странице в соцсети выложил сам Ушаков.
«Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты», – прокомментировал он свой пост.
Видео было записано еще 2 апреля, но Ушаков поделился им только вечером 5 апреля.