Фото: народ посмеялся над потерявшим плечо Димой Биланом

Напомним, что уже на этих выходных Дима Билан выступит в Таллинне. Билан уже выступил в Новосибирске, Омске и Иркутске, а между концертами наслаждается великолепными видами самого большого пресноводного озера мира – Байкалом. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель опубликовал несколько постов, посвященных гордости Сибири. Интересно, что свежая фотография порядком развеселила многочисленных подписчиков артиста.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Apr 5, 2017 at 9:46am PDT