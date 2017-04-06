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Фото: народ посмеялся над потерявшим плечо Димой Биланом

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ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Сейчас Дима Билан гастролирует по Сибири. Популярный исполнитель весьма позабавил поклонников, когда показал фотографию, на котором у него отсутствует плечо.

Напомним, что уже на этих выходных Дима Билан выступит в Таллинне. Билан уже выступил в Новосибирске, Омске и Иркутске, а между концертами наслаждается великолепными видами самого большого пресноводного озера мира – Байкалом. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель опубликовал несколько постов, посвященных гордости Сибири. Интересно, что свежая фотография порядком развеселила многочисленных подписчиков артиста.

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