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Интервью в Таллинне: Юлианна Караулова раскрыла секрет таинственного хэштега и посоветовала не есть!

#караулятаправятмиром

Светлана Карабут
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«Звезды в небе горят», – подпевала вчера публика российской певице, которая выступила в концертном зале Nordea.

Юлианна Караулова как-то незаметно и органично превратилась из бывшей «фабрикантки» и экс-солистки группы 5sta Family в полноценную творческую единицу. Вчера вечером певица выступила перед таллиннской публикой со своей сольной программой. Мы пообщались с исполнительницей хитов «Разбитая любовь» и «Ты не такой» после концерта.

От выступления в Таллинне у Юлианны Карауловой осталось приятное послевкусие. «Такие теплые, улыбчивые, какие-то такие... настоящие! Мне очень понравилось!» – озвучила певица свои впечатления от публики. Также Юлианна раскрыла секрет необычного хэштегa #караулятаправятмиром в Instagram, а еще дала совет, как оставаться в прекрасной форме (отметим, что при росте 168 сантиметров певица весит всего 48 килограммов). Увы, оказался он слишком прост, но нелегок в исполнении.

В Таллинн Юлианна и ее команда прилетели на самолете. И хотя никаких сложностей при перелете не возникло, российская певица обратила внимание, что после последних печальных событий в Санкт-Петербурге в аэропорту повысились меры безопасности и пассажиров досматривают более тщательно.

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