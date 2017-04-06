Интервью в Таллинне: Юлианна Караулова раскрыла секрет таинственного хэштега и посоветовала не есть!

Юлианна Караулова как-то незаметно и органично превратилась из бывшей «фабрикантки» и экс-солистки группы 5sta Family в полноценную творческую единицу. Вчера вечером певица выступила перед таллиннской публикой со своей сольной программой. Мы пообщались с исполнительницей хитов «Разбитая любовь» и «Ты не такой» после концерта.

От выступления в Таллинне у Юлианны Карауловой осталось приятное послевкусие. «Такие теплые, улыбчивые, какие-то такие... настоящие! Мне очень понравилось!» – озвучила певица свои впечатления от публики. Также Юлианна раскрыла секрет необычного хэштегa #караулятаправятмиром в Instagram, а еще дала совет, как оставаться в прекрасной форме (отметим, что при росте 168 сантиметров певица весит всего 48 килограммов). Увы, оказался он слишком прост, но нелегок в исполнении.

В Таллинн Юлианна и ее команда прилетели на самолете. И хотя никаких сложностей при перелете не возникло, российская певица обратила внимание, что после последних печальных событий в Санкт-Петербурге в аэропорту повысились меры безопасности и пассажиров досматривают более тщательно.