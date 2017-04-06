Первый официальный портрет Мелании Трамп вызвал негодование американцев

Хотя в целом в США 46-летнюю супругу американского президента любят, первый официальный портрет вызвал много гневных отзывов. Американцам не понравилось «отфотошопенное» лицо Мелании, благодаря чему она сразу помолодела, пишет TVNet.

Злость, а может, и зависть, вызвали и роскошные украшения, среди которых есть кольцо с 13-каратным изумрудом стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Правда, СМИ отмечают, что это кольцо Мелания носит уже более десяти лет, ведь его Дональд Трамп подарил ей еще в 2004 году, когда делал предложение.

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Однако многие комментаторы сравнили первые портреты Мелании и Мишель Обамы. Последняя была в черном платье от Michael Kors, с жемчужным ожерельем на шее и часами Cartier на руке. Какой бренд выбрала новая первая леди, не сообщается. По сравнению с Меланией в портрете Мишель практически не был использован фотошоп.

Кстати, в официальной биографии Мелании Трамп подчеркивается, что она вторая в истории США первая леди, которая родилась за пределами США (в Словении). Первой была Луиза Адамс, жена шестого президента Джона Куинси Адамса.