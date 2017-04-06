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Фото: 67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах

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Алла Пугачева | ФОТО: Scanpix

Певица на дне рождения внучки выглядела очень по-молодежному. Благо, фигура позволяет.

На фан-странице певицы Кристины Орбакайте в социальной сети Instagram появилось фото с недавнего празднования дня рождения ее дочери Клавдии. Милый семейный снимок, на котором почти все в сборе – сама Орбакайте, ее супруг Михаил Земцов, отец Миколас Орбакас, отчим Максим Галкин, старший сын Никита Пресняков, младшие брат и сестра Гарри и Лиза. Ну и, конечно, Пугачева.

На торжество Примадонна пришла в кокетливых коротких черных шортах, черных колготках, лаковых ботильонах и легком – тоже черном – пиджаке-накидке. Вообще, этот мрачный цвет почему-то доминировал на веселом празднике. Даже дети были облачены в черный, что вызвало некоторое недоумение у фанатов. "Грачи прилетели", – прокомментировал фото какой-то остряк.

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