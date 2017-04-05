«Жизнь разделилась на две части»: муж погибшей в петербургском метро произнес пронзительный монолог

В тот день Ирина с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в момент взрыва в злополучном вагоне. Елена выжила, на данный момент она находится в реанимации, ее состояние стабильное. Ирина же стала жертвой страшной трагедии. В разговоре с RT Александр Каминский рассказал, какой была его жена, а также напомнил, как важно показывать близким свою любовь.