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«Жизнь разделилась на две части»: муж погибшей в петербургском метро произнес пронзительный монолог

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ФОТО: Кадр из видео

В теракте, который произошел 3 апреля в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, Александр Каминский потерял любимую супругу — Ирину Медянцеву.

В тот день Ирина с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в момент взрыва в злополучном вагоне. Елена выжила, на данный момент она находится в реанимации, ее состояние стабильное. Ирина же стала жертвой страшной трагедии. В разговоре с RT Александр Каминский рассказал, какой была его жена, а также напомнил, как важно показывать близким свою любовь.

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