Каждую ночь этот пес наблюдал, как еe хозяин засыпает. Причина такого поведения трогает до слeз…

Одна семья взяла золотистого ретривера из приюта для животных. Они очень любят свою собаку и прекрасно к ней относятся. Однако с наступлением ночь пес начинал вести себя странно. Каждую ночь собака приходила к их спальне и наблюдала за тем, как ее хозяин засыпал.

Пара решила, что пес делал это просто потому, что еще не освоился в новом доме. Но даже спустя несколько дней собака продолжала повторять свой вечерний ритуал. Даже если она уставала от дневных игр и прогулок, она все равно никогда не засыпала раньше своего хозяина.

Семья даже отвела собаку к ветеринару, однако он не обнаружил у неё никаких отклонений. Тогда пара решила узнать у работников приюта для животных, есть ли у них догадки, почему их ретривер страдает бессонницей.

Как оказалось, причиной бессонницы собаки был ее предыдущий владелец. Раньше ретривер был питомцем одной супружеской пары, но когда те узнали, что ждут ребенка, поняли, что больше не смогут заботиться о собаке, поэтому владелец решил отвезти его в приют.

Бедный пес, вероятно, был в полнейшем замешательстве, когда осознал, что его любимые хозяева по непонятной причине бросили его. И из-за этого собака боялась совершить что-либо, что заставило бы его новых хозяев вернуть его обратно в приют. Он принял поступок своих первых владельцев так близко к сердцу, что отказывался ложиться спать до того, как это не сделает его хозяин. Печальная история о поведении своего питомца, которую мужчине поведали в приюте, довела его до слез! Как только он вернулся домой, он снял ограждение, перекрывавшее вход в спальню, и перетащил кровать собаки к своей, надеясь, что это позволит псу спокойно спать ночью.

После того, как владелец собаки поделился этой историей в социальных сетях, она быстро облетела интернет. Большинство пользователей были очень разочарованы действиями предыдущего владельца ретривера. “После такого обращения бедный пес больше никогда не сможет доверять людям”, – написал один из пользователей.