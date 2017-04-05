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О, боже! Фото Игоря Крутого после болезни шокировало поклонников

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Игорь Крутой. | ФОТО: Scanpix

Внешний вид известного композитора Игоря Крутого не на шутку встревожил его поклонников: недавно жена музыканта показала его фотографии после перенесенной болезни, пишет TopNews.

Некоторое время назад Игорь Крутой отказался от участия в шоу "Ты – супер" из-за серьезных проблем со здоровьем. Тогда сообщалось, что 62-летнему композитору пришлось перенести операцию в Лос-Анджелесе, хотя его представитель ранее отрицал, что он страдает от серьезного недуга.

"Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры", - говорил тогда представитель артиста.

На днях супруга Игоря Крутого опубликовала в сети его фото композитора после перенесенной болезни. Поклонники артиста тут же отметили изменения в его внешнем облике.

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