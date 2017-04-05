Новое фото Высоцкой и Кончаловского впечатлило поклонников

Фотографию актриса опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. "В Москву! В Москву!" - подписала фото Высоцкая.

Поклонники пришли в восторг от нежности взаимоотношений знаменитых супругов. В комментариях к снимку они оставили огромное число комплиментарных сообщений.

"Да, очень трогательно, и Андрон тут прям как мальчишка, такой открытый и беззащитный перед Юлей. Как и все мы, мужчины, до смерти всегда остаемся мальчишками внутри....", "Безусловная любовь", "Великолепная семья! Процветания вам, благополучия и новых творческих свершений", "Юлечка вы уникальная пара. Любовь это божий дар , берегите друг друга счастья Вам и здоровья", "Приятно заходить на такой солнечный аккаунт", "Вы потрясающие!!! Пример для всех!Талантливые и добрые люди", "Вы несете добро, вы его излучаете и дарите всем нам!!!!) Спасибо вам за это" (Орфография и пунктуация авторские - Прим. ред.), - написали фанаты пары.