Актриса Елена Бирюкова перенесла операцию по удалению опухоли

Бирюкова рассказала Кудрявцевой, что несколько лет назад врачи обнаружили у нее злокачественные образования – пишет "Стархит". Женщина сообщила, что решила пройти обследование. Она не подозревала, что у нее могут быть диагностированы какие-то отклонения. Елена приехала в одну из клиник Москвы, где встретилась с гинекологом. Он шокировал ее совершенно неожиданным заявлением. Оказалось, что у актрисы образовалась небольшая опухоль в районе яичников, и ей срочно требуется операция. "Тогда я поняла людей, которые слышат такой страшный диагноз. Состояние, когда понимаешь, что у тебя на руках трехлетний ребенок, и ты в скором времени умрешь. Не ожидаешь, что как бы в 31 год уже все. Я пошла в храм и захлебывалась от слез, я не могла говорить", – поделилась Бирюкова.

От отчаяния актриса даже поставила свечи за собственное здоровье. Она просто не могла поверить в то, что в ее возрасте могло случиться подобное. Бирюковой сильно помог визит к настоятелю, однако полностью здоровье не восстановилось. В течение трех месяцев, пока Бирюкова не ходила ко врачам, она потеряла всякий интерес к жизни. "Другой врач сказал, что нет ничего на одном яичнике, но есть на другом, но сказали подождать. Через три месяца опухоль выросла с одного сантиметра до семи. Операцию делали через три прокола. Надо было сдать все анализы, проверить все органы. Меня не было. Помню, встретилась с одним знакомым, а он не узнал. Я разучилась радоваться всему. Я заживо похоронила себя", – поведала актриса.

Звезда рассказала, что ей на выручку пришли бывший муж Александр Романовский и его жена, которая не смогла бросить артистку в беде.