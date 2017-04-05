Пасха в стиле «хэви-метал»: в Таллинне пройдет трехдневный фестиваль тяжелой музыки!

13 апреля фестивальная программа стартует в позднее время, чтобы фанаты тяжелой музыки смогли продолжить вечер в сердце столицы после умопомрачительного концерта легендарных британцев Napalm Death, который пройдет в тот же день. На сцене F.U.B.A.R Rock Club выступит 3 коллектива из Финляндии, а также местные нордические шаманы Rattler.

14 апреля раскачивать стены клуба и сокрушать барабанную установку будут номинанты Эстонской Музыкальной Премии – молодой коллектив Statica, а также ветераны отечественного дэт-металла Horricane во главе с Кайдо Хааванди, основателем культового фестиваля Hard Rock Laager. Организатор «металлической Пасхи» Мадис Вельстрём уверяет, в этот вечер на сцене клуба будет представлена вся Прибалтика. Помимо Statica и Horricane, ожидаются выступлениях еще 4 команд: местных коллективов Monarch и Riser, а также гостей из Литвы и Латвии - Alcotopia и Iron Wings.

15 апреля марафон тяжелой музыки завершат гранды альтернативной сцены Wyrm Sub Terra, Cryptica и Intact, а также их финские коллеги по цеху Re-Armed, которые представят эстонской публике свежий релиз "Chasing Shadows". Жару добавят таллинцы Nuclear Monarch, а также финны Supreme Havoc, Vuolla и Takalaiton.

Апрельская концертная программа рок-клуба F.U.B.A.R богата на разнообразные события. Помимо трехдневного фестиваля «Easter Bloody Easter», ожидаются выступления более 40 артистов из разных стран. Информация о концертах постоянно обновляется в социальных сетях.

15 апреля марафон тяжелой музыки завершат гранды альтернативной сцены Wyrm Sub Terra, Cryptica и Intact, а также их финские коллеги по цеху Re-Armed, которые представят эстонской публике свежий релиз "Chasing Shadows". Жару добавят таллинцы Nuclear Monarch, а также финны Supreme Havoc, Vuolla и Takalaiton.

Апрельская концертная программа рок-клуба F.U.B.A.R богата на разнообразные события. Помимо трехдневного фестиваля «Easter Bloody Easter», ожидаются выступления более 40 артистов из разных стран. Информация о концертах постоянно обновляется в социальных сетях.