Эвелин Ильвес выразила свое «фи» столичному Ласнамяэ

«Если проехаться по городу и внимательно посмотреть вокруг, становится видно, что везде потихоньку происходит «оласнамяэвание» города», – считает Эвелин Ильвес. Она уверена, что на самом деле тех людей, которым не хочется жить в скучных коробках и кто жаждет что-то поменять в однообразных пейзажах – достаточно.

Разобраться с нынешним архитектурным уродством, по мнению Эвелин, помогут выборы. Эвелин Ильвес верит, что только если мэром столицы станет женщина, Таллинн сможет измениться к лучшему, в том числе - и его спальные районы. Ведь, по мнению Ильвес, столице так не хватает женского взгляда и женской руки.