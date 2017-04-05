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Эвелин Ильвес выразила свое «фи» столичному Ласнамяэ

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ФОТО: Viktor Burkivski

Бывшая первая леди Эстонии, а ныне успешная телеведущая Эвелин Ильвес в журнале Naisteleht выразила свою озабоченность тем, что нынешнее общество потребления поглощает окружающую среду – леса вырубаются, зато новые однообразные торговые центры  растут как грибы.

«Если проехаться по городу и внимательно посмотреть вокруг, становится видно, что везде потихоньку происходит «оласнамяэвание» города», – считает Эвелин Ильвес. Она уверена, что на самом деле тех людей, которым не хочется жить в скучных коробках и кто жаждет что-то поменять в однообразных пейзажах – достаточно.

Разобраться с нынешним архитектурным уродством, по мнению Эвелин, помогут выборы. Эвелин Ильвес верит, что только если мэром столицы станет женщина, Таллинн сможет измениться к лучшему, в том числе - и его спальные районы. Ведь, по мнению Ильвес, столице так не хватает женского взгляда и женской руки.

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