Чистый четверг: вот что категорически нельзя делать в этот день

Чистый четверг еще называют Великим Четвергом, что как бы само по себе подчеркивает его важность для всех христиан.

Говорят, если в этот день оставить в доме грязь, то весь год пройдет под знаком беспорядка, ссор и грязи.

Но давайте перейдем к конкретике.

Вот чего в чистый четверг делать нельзя:

Начиная с четверга и вплоть до самой Пасхи нельзя ничего выносить из дома, давать в долг. Не давайте, как бы кто ни просил - ни денег, ни каких-то вещей «попользоваться». Это дурная примета.

Нельзя делиться даже с родственниками или соседями кухонной утварью или продуктами.

Нельзя оставлять на ночь с Великого четверга на Страстную пятницу замоченное белье, которое не успели постирать, и невымытую посуду.

Как и в остальные дни Страстной недели, в ближайший четверг нельзя гадать, веселиться, отмечать праздники, петь и танцевать.

Нельзя в этот день есть скоромную пищу.

А вот что, наоборот, делать ОЧЕНЬ желательно:

Критически важно начать уборку в этот день именно с утра. Так что даже если вам некогда, и вы уходите в этот день на работу, сначала уберите дома хоть что-то! Можете, например, помыть посуду и вынести мусор…

Самые смелые могут в Великий четверг искупаться в водоеме. Наши предки верили, что этот обряд поможет «смыть все болезни».

Чистый четверг - лучший день в году для того, чтобы впервые подстричь маленьких деток. Крестьяне на удачу в этот день раньше стригли и домашний скот.

Чтобы в будущем у вас водились деньги, пересчитайте их в этот день все, причем три раза! Если есть возможность, можно также выстрелить из ружья или хотя бы переставить мебель…

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