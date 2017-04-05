Лера Кудрявцева переживает ужасную потерю

Животное случайно выбежало из дома и пропало. Лера Кудрявцева забыла обо всем и занимается поисками любимца. Она обратилась за помощью к фанатам. Кроме того, ведущая подключила к поискам экстрасенсов, но пока все безрезультатно. Фанаты ведущей постарались ее успокоить и рассказали свои истории про пропавших и нашедшихся котов. Впрочем, нашлись и пессимисты, которые уверены, что Фофу украли. Отметим, кот Леры Кудрявцевой хорошо известен пользователям соцсетей. Своему питомцы ведущая завела личный Инстаграм, на который подписано более 14 тысяч пользователей.