Лера Кудрявцева переживает ужасную потерю

Животное случайно выбежало из дома и пропало. Лера Кудрявцева забыла обо всем и занимается поисками любимца. Она обратилась за помощью к фанатам. Кроме того, ведущая подключила к поискам экстрасенсов, но пока все безрезультатно. Фанаты ведущей постарались ее успокоить и рассказали свои истории про пропавших и нашедшихся котов. Впрочем, нашлись и пессимисты, которые уверены, что Фофу украли. Отметим, кот Леры Кудрявцевой хорошо известен пользователям соцсетей. Своему питомцы ведущая завела личный Инстаграм, на который подписано более 14 тысяч пользователей.
Фофу НЕ Нашли пока Пишу этот пост как отчёт , потому что очень много неравнодушных людей написали в Директ с пожеланиями , историями , советами . Спасибо вам большое ! Прочитала сейчас все ! Ребята , объявления расклеены по всему посёлку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовём , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это оказался не наш :((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет :((( спросила всех своих экстрасенсов - у каждого своя версия и каждую версию все равно бегаем , смотрим , стучим , зовём . сейчас написали другую версию - мы с мужем соскочили в ночи и пошли опять искать без сил Руки и ноги отваливаются , короче это ужас Никогда не думала, что потеря котика затмит все дела , работу и другие обязанности :(((( думать ни о чем не могу . Но мы надеемся спасибо вам всем большое за участие !!!! Людей мы можем " не любить " , но своих питомцев любят все ! ❤❤❤#Фофавернись @fofan_86