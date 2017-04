Лера Кудрявцева переживает ужасную потерю

Фофу НЕ Нашли пока Пишу этот пост как отчёт , потому что очень много неравнодушных людей написали в Директ с пожеланиями , историями , советами . Спасибо вам большое ! Прочитала сейчас все ! Ребята , объявления расклеены по всему посёлку , соседи все в курсе , поскольку у нас частные дома , проблема зайти на чужую территорию , но мы поднимаем на уши всех и ходим, ходим, смотрим , зовём , ночью обошли весь лес , корм насыпали во многих местах , звонят мол видели похожего на Фофу , мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика , сегодня весь день " убили " на это оказался не наш :((( не наш в 6 утра и не наш вечером , морально и физически уже конечно сил нет :((( спросила всех своих экстрасенсов - у каждого своя версия и каждую версию все равно бегаем , смотрим , стучим , зовём . сейчас написали другую версию - мы с мужем соскочили в ночи и пошли опять искать без сил Руки и ноги отваливаются , короче это ужас Никогда не думала, что потеря котика затмит все дела , работу и другие обязанности :(((( думать ни о чем не могу . Но мы надеемся спасибо вам всем большое за участие !!!! Людей мы можем " не любить " , но своих питомцев любят все ! ❤❤❤#Фофавернись @fofan_86

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Apr 4, 2017 at 4:16pm PDT