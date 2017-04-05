Муж Ларисы Гузеевой разоткровенничался об их отношениях

Гузеева и Бухаров женаты уже 20 лет. Некоторое время назад звезда передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева намекнула, что в ее семье произошел разлад. Супруг Гузеевой объяснил, что иногда его любимая женщина немного преувеличивает, рассказывая о личной жизни во время программы.

«Понимаете, это такой прием. Она говорит: «Моя мама счиитает, что…», или «Как говорит мой муж…» Но это просто слова! Надо четко понимать: это – программа, шоу, она – актриса, которая выполняет свою работу», - признался муж Ларисы.

По словам Бухарова, вне съемочной площадки Лариса не настолько бойкая и словоохотливая. Игорь признался, что домашние стараются не тревожить Гузееву, так как в родных стенах она хочет «находиться в состоянии нирваны».

В данный момент Гузеева и Бухаров задействованы в передаче «ТилиТелеТесто», посвященной кулинарии. По словам супруга звезды телевидения, попав на съемочную площадку, он понял, как нелегко приходится жене. «Лариса мне дает подсказки. Съемки для меня - новый опыт, все интересно. И мне здесь достаточно комфортно. На телевидении Лариса гуру, поэтому она главная, я к ней прислушиваюсь», - рассказал Игорь.