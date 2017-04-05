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Вот это да! Недавно пережившая разрыв Виктория Боня показалась с новым мачо

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Виктория Боня. | ФОТО: LOIC VENANCE/AFP

Многочисленные поклонники Виктории Бони ликуют: бывшая звезда "Дома-2" нашла себе нового бойфренда после разрыва с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом, передает Дни.ру.

Если верить некоторым светским СМИ, Боня сама назвала эффектного брюнета своим парнем. Якобы Виктория обнародовала в соцсетях видео, на котором запечатлено, как она обсуждает с подругами, пришло ли время знакомить подписчиков с ее новым избранником или нет. Когда приятельницы модели заявили, что уже давно пора, Боня перевела камеру на улыбчивого мужчину. Эта запись уже испарилась с просторов Сети, но история имела продолжение.

Загадочный спутник Виктории в своем Instgram выложил фото объятий с ней. Парня зовут Аллен Джефри. Он проводит много времени в Чикаго и Лос-Анджелесе. Видно, что он из обеспеченной семьи, так как в его микроблоге присутствуют все атрибуты сладкой жизни богатых и знаменитых. Свое фото с Боней он сопроводил сердечками, а россиянка ответила ему смайлом со смущенной обезьянкой.

A post shared by Allen Jeffrey Beyer (@allenjbeyer) on

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