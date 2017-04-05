Как живет сегодня знаменитая Марианна из «Богатые тоже плачут»?

Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» появился на латвийских экранах в 1988 году. Никто не ожидал, что сериал о жизненных перипетиях Марианны станет занимательнее трагичной истории рабыни Изауры, став популярнее своего предшественника. Если во время показа будней рабыни Изауры улицы опустевали, то Марианна заставляла всех телезрителей плакать и переживать, а актриса Вероника Кастро стала в то время самой популярной актрисой СССР. Чем сегодня, в свои 64, живет звезда сериала?
Вероника после триумфа сериала «Богатые тоже плачут» на протяжении всей жизни продолжает сниматься в различных теленовеллах и вести передачи. Также мексиканская дива выступает на сцене и уже выпустила несколько альбомов, пишет TVNet.
У Кастро есть двое сыновей, которые пошли по стопам матери и выбрали сферу телеиндустрии. В жизни актрисы были серьезные отношения с мужчинами, но подвенечное платье она так ни разу не надела.
Сейчас Вероника свободная женщина, много времени уделяющая совему внешнему виду. Говорят, что она страдает зависимостью от пластических операций.