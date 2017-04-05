Как живет сегодня знаменитая Марианна из «Богатые тоже плачут»?

Вероника после триумфа сериала «Богатые тоже плачут» на протяжении всей жизни продолжает сниматься в различных теленовеллах и вести передачи. Также мексиканская дива выступает на сцене и уже выпустила несколько альбомов, пишет TVNet.

A post shared by Verónica Castro (@vrocastroficial) on Jan 19, 2017 at 2:49pm PST

У Кастро есть двое сыновей, которые пошли по стопам матери и выбрали сферу телеиндустрии. В жизни актрисы были серьезные отношения с мужчинами, но подвенечное платье она так ни разу не надела.

A post shared by Verónica Castro (@vrocastroficial) on Nov 22, 2016 at 6:47pm PST

Сейчас Вероника свободная женщина, много времени уделяющая совему внешнему виду. Говорят, что она страдает зависимостью от пластических операций.