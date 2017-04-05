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Трудно в это поверить: 17-летняя девушка опубликовала фото обезображенных шрамами ног после жуткого случая

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ФОТО: Twitter.com

Американка сумела отбить нападение акулы у берегов Флориды, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на The Huffington Post.

По данным издания, инцидент произошел на пляже в городе Дестин, где 17-летняя жительница Кентукки Кейтлин Тейлор отдыхала вместе с мамой и друзьями.

Инцидент произошел, когда девушка зашла в море по пояс и заметила приближающуюся волну. Кейтлин подумала, что к ней направляется дельфин, и стала возвращаться к берегу.

Но это был не дельфин, а акула, которая, подплыв к Тейлор, схватила ее за ногу. Чтобы вырваться, Кейтлин ударила ее кулаком по рылу. Это заставило рыбу разжать челюсти и уплыть прочь.

Об инциденте сообщило и управление шерифа округа. В Facebook ведомство указало, что по оценке друзей девушки, длина акулы составляла около полутора метров. Ее вид не установлен.

Twitter.com

Отмечается, что зубы акулы проткнули кожу в шести местах. "Ей повезло, что не задело бедренную артерию. Тогда все было бы серьезнее", — заметил один из очевидцев. Врачам пришлось наложить 80 швов.

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