Бесчеловечные расценки в Центре Елены Малышевой вызвали шок у фанатов

В феврале ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" получило лицензию департамента здравоохранения Москвы на осуществление медицинской деятельности и уже в марте открыло в Москве первую клинику. Журналисты немедленно выяснили, каков прейскурант в клинике прославленной телеведущей.

Оказалось, цены там кусачие даже по столичным меркам. Только первичный осмотр у анестезиолога Марка Гальперина стоит 10 000 рублей (примерно 165 евро), у гастроэнтеролога Игоря Городокина и оториноларинголога Игоря Бранована – по 15 000 (примерно 250 евро). А стоимость операций – например "по поводу храпа" (так она именуется в прайс-листе) – доходит вообще до 200 тысяч рублей (примерно 3 320 евро). Не остались в стороне и коллеги Малышевой по передачам. Так, знакомство с неврологом Дмитрием Шубиным обойдется в 8500 руб­лей (примерно 140 евро), с кардиологом Германом Гандельманом – в десять тысяч, компетентно сообщает "Собеседник".

Общественность весьма неоднозначно отнеслась к известию о бизнесе Малышевой.

"У НЕЕ МОЖНО РАЗВЕ ЧТО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕМОРРОЯ И ТРИППЕРА С ИМПОТЕНЦИЕЙ, ДА ЧТО НИ БУДЬ ПРО ОБРЕЗАНИЕ ,ИЛИ КАК (ПАРДОН) ПУКАТЬ ПРИ ОРГАЗМЕ! БОЛЬШЕ НИ– ЧЕ -ГО-ШЕНЬ-КИ ! ПРОСТО РАЗВОД НА БАБЛО!", "Пользы от ее передач нет... Либо пустой звон, ликбез на уровне детского утренника, а зачастую и не детского... либо скрытая (а чаще уже и нахально неприкрытая) реклама лекарственных средств, пластырей, знакомых (одних и тех же) врачей-приятелей. В любом случае – это все не про здоровье. Заигралась тетенька", "Просто развод на деньги и не более того! Особенно Малышева тот еще врач!!", "Не к добру это в чужой беде деньги сколачивать, не зря говорят - на чужом несчастье, не построишь свое счастье!", "И как люди могут верить Малышевой. Ведь она призывала в своей программе делать уколы девочкам, чтобы избежать в дальнейшем рака шейки матки. А то что эти уколы губительны для этих девочек в дальнейшем, она забыла сказать", – выразили свое возмущение пользователи Сети.