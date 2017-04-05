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Смело! Эстонская поп-дива Элина Борн взбудоражила фанатов изменившимся образом

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ФОТО: Instagram

Эстонская поп-дива Элина Борн, известная своей раскрепощенностью, добавила к образу новую игривую деталь, передает Elu24.

Фанаты финалистки «Eesti laul» пришли в восторг от ее нового аксессуара, отметив, что пирсинг в носу певице очень идет. На фото певица позирует в таллиннском ресторане F-hoone.

A post shared by ELINA BORN (@elinaborn) on

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