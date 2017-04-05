Смело! Эстонская поп-дива Элина Борн взбудоражила фанатов изменившимся образом

Смело! Эстонская поп-дива Элина Борн взбудоражила фанатов изменившимся образомLimon.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 5 апреля 2017 г., 11:36 ФОТО: InstagramЭстонская поп-дива Элина Борн, известная своей раскрепощенностью, добавила к образу новую игривую деталь, передает Elu24.Фанаты финалистки «Eesti laul» пришли в восторг от ее нового аксессуара, отметив, что пирсинг в носу певице очень идет. На фото певица позирует в таллиннском ресторане F-hoone.A post shared by ELINA BORN (@elinaborn) on Mar 31, 2017 at 8:07am PDTвнешность звезда образ певица фанатыПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ