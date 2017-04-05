Дочь Джеки Чана попыталась покончить с собой: 18-летняя девушка срочно госпитализирована

Что послужило причиной для такого решения девушки, врачи не говорят, однако ее друзья признаются, что Этта долгое время была в депрессии.

Несколько дней назад дочь Чана отправилась с друзьями отдыхать в Таиланд, но внезапно приняла решение вернуться домой, где и совершила попытку суицида. Друзья Этты говорят, что она не раз писала о своем желании покончить жизнь самоубийством и часто страдала от подавленного состояния. В 2015 году также стало известно, что у девушки очень плохие отношения с матерью, которая злоупотребляла алкоголем и постоянно ссорилась с дочерью. Позже СМИ сообщили, что Этта и ее мать Элейн помирились.

Этта Нг родилась в 1999 году после непродолжительного романа Джеки Чана и "Мисс Азия 90" Элейн Нг. Актер отказался признать свою дочь, так как на тот момент был в браке, и не раз говорил, что те отношения были ошибкой. У Джеки есть второй ребенок – сын Джейси (ему сейчас 35 лет), который пытался пойти по стопам отца, однако был пойман на хранении наркотиков и был приговорен к 6 месяцам тюрьмы.