Где живут самые красивые люди? Рейтинг стран на карте

Больше всего голосов получила Швеция. За ней следуют Франция, Испания и Норвегия. Тем не менее, это опрос всего менее 2 тысяч респодентов.

Более обширное исследование провел сайт знакомств MissTravel в 2014 году. Так, по мнению женщин, топовые страны с самыми красивыми жителями:

Австралия Италия Англия Шотландия Испания Америка Ирландия Бразилия Канада Нидерланды

У мужчин другие предпочтения: