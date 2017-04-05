Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Где живут самые красивые люди? Рейтинг стран на карте

Наши соседи бьют все рекорды!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: soulpost

Эта карта была составлена по результатам опроса жителей разных стран Европы, передает Soulpost.

Больше всего голосов получила Швеция. За ней следуют Франция, Испания и Норвегия. Тем не менее, это опрос всего менее 2 тысяч респодентов.

Более обширное исследование провел сайт знакомств MissTravel в 2014 году. Так, по мнению женщин, топовые страны с самыми красивыми жителями:

  1. Австралия
  2. Италия
  3. Англия
  4. Шотландия
  5. Испания
  6. Америка
  7. Ирландия
  8. Бразилия
  9. Канада
  10. Нидерланды

У мужчин другие предпочтения:

  1. Бразилия
  2. Россия
  3. Колумбия
  4. Великобритания
  5. Филиппины
  6. Испания
  7. Австралия
  8. Болгария
  9. Южная Африка
  10. Канада
Наверх