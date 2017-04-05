Где живут самые красивые люди? Рейтинг стран на карте
Наши соседи бьют все рекорды!
5 апреля 2017 г., 12:24
Эта карта была составлена по результатам опроса жителей разных стран Европы, передает Soulpost.
Больше всего голосов получила Швеция. За ней следуют Франция, Испания и Норвегия. Тем не менее, это опрос всего менее 2 тысяч респодентов.
Более обширное исследование провел сайт знакомств MissTravel в 2014 году. Так, по мнению женщин, топовые страны с самыми красивыми жителями:
У мужчин другие предпочтения: