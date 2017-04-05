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Хакеры слили в Сеть новые фото абсолютно голой Юлии Ковальчук

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Юлия Ковальчук | ФОТО: Twitter.com

В Интернете опубликовали очередные интимные снимки бывшей солистки группы "Блестящие" Юлии Ковальчук, причем голые фото появились в Instagram популярного певца Влада Соколовского, пишет TopNews.

В кадре 34-летняя звезда позирует напротив зеркала полностью обнаженной, демонстрируя прекрасную фигуру.

Сам Влад Соколовский, в соцсети которого появились снимки, попытался оправдаться за случившееся.

"Да, узнали мы много нового сегодня. Что тут скажешь. Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Наши друзья в отличной форме. Конечно. это полная ж***, что так взламывают аккаунты", - сказал он.

Голые фото Юлии Ковальчук появились в Instagram певца в день трагедии в Санкт-Петербурге.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

"Извините дорогие коллеги, что это было сделано именно через мой аккаунт, но как вы все понимаете, никто не застрахован от этого... даже в такой вот день...! Просьба к друзьям артистам, репостните это видео, потому что от меня отписалось 10.000 человек за 2 часа, пусть знают, что все ок. Неудачный день для подобных выходок, ничего святого..." - написал артист.

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