Киев готовит ответ на угрозу бойкота «Евровидения»

"К Евровидению Украина готовится очень интенсивно. Я понимаю, что, возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе. Подчеркиваю, что мы полностью готовимся, а все остальные вопросы будут решаться", – цитирует Гройсмана УНИАН.

При этом премьер-министр подчеркнул, что реакция МИДа на угрозы генерального директора ЕВС Ингрид Делтенре последует в ближайшие дни. Напомним, скандал разразился после того, как Украина запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой.

ЕВС отрицательно отреагировал на действия Киева и пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Москва все же приняла участие в музыкальном мероприятии. Позже гендиректор ЕВС Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями в том случае, если Самойловой не будет разрешено выступить на конкурсе. В частности, она подчеркнула, что ряд европейских вещательных телеканалов откажутся от трансляции конкурса.

Однако пока Киев упрямо настаивает на своем. Так, президент страны Петр Порошенко заявил недавно о том, что Москву интересует вовсе не участие в "Евровидении", а возможность устроить провокацию. "Как известно, России не требовалось участие в "Евровидении", ей требовалась провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", – отметил глава государства.

По мнению экспертов, реакция украинского лидера нарушает базовые принципы работы конкурса, превращая его в инструмент политики. По мнению специалистов, подобная ситуация может привести к созданию параллельного "Евровидения", пишет НСН.

"Россия должна обратиться к руководству "Евровидения", чтобы было принято решение: или конкурс превращается в политическую структуру (и проводить его в Киеве), или он остается внеполитическим организмом (и проводится в другой стране)", – отметил политолог Олег Соскин.