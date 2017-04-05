Ого! Вот как теперь живет эстонская звезда эротики времен СССР (фото и видео)

Репортеры передачи «Reporter» на Kanal2 подоспели как раз к тому моменту, когда заключался договор о купле-продаже.

«Я так счастлива! – призналась Хелле, - Свой дом, бассейн, сад и парк!».

Виллу, кстати, приобрели по очень необычной причине… Дело в том, что в Швейцарии у Хелле не было сада, где могла бы прогуливаться ее собачка. Теперь у Принцессы для этого более чем достаточно места. «Ее запустили сюда первой – мы пришли посмотреть дом и она не захотела уходить», - призналась Хелле.

Хелле начала свою карьеру в индустрии эротики еще в советское время в Эстонии, а продолжила в Швейцарии, куда переехала вместе с французом, где пара принялась покорять индустрию развлечений – им принадлежали кабаре и ночной клуб. Помимо этого, молодые люди также занялись недвижимостью. Сейчас, достигнув немалых высот в бизнесе, они хотят просто отдохнуть, для чего и приобрели себе роскошное жилище.

Хелле говорит, что за городом без дела не остается. «Я точно здесь что-то организую. Может, модные шоу. Почему бы не одеть женщин в маленькой деревне в роскошную одежду», - смеется Хелле.

Новая вилла Хелле находится в самом красивом месте Франции, на Ривьере. Солнце здесь светит 300 дней в году, а в 40 километрах – Канны.

Виллу окружает сказочный парк, настолько большой, что для маленькой прогулки не нужно выходить за его пределы. Безусловно, в саду есть бассейн и пальмы. Хелле планирует посадить вокруг больше мандаринов, апельсинов и фиников.

В доме, где Хелле устроила капитальный ремонт, четыре спальни с туалетом, большой зал, кухня и гараж для четырех машин.

Из-за проблем со здоровьем Хелле большую часть жизни провела в санаториях. Однако, пережив два инсульта и еще не до конца восстанавившись после операции на колене, Хелле не перестает радоваться жизни и просто сияет от счастья.

«Я оптимистка. К тому же, я стрелец, все знают, какие мы…» - говорит Хелле.

Приезжать в Эстонию она не планирует. «Душа моя там… в Эстонии. И я поддерживаю связь с родной страной через Facebook. Я в курсе новостей и не теряю связь с Эстонией, но хочу быть рядом с любимым человеком. То, что в этом отношении нам может предложить Франция, играет решающую роль. Я уехала из Эстонии не в поисках лучшей жизни, а из-за своей любви», - признается она.