Скорбное сообщение беременной жены Кержакова назвали пророческим

За несколько часов до смерти отца Милана опубликовала в микроблоге скорбное сообщение. Вероятно, Кержакова посвятила его жертвам теракта в петербургском метро, однако некоторые пользователи Сети посчитали эти строки мистическими и даже пророческими.

"Как хрупок мир, и жизнь хрупка, Поймешь ты это лишь тогда, Когда пробьет потери час, Когда слеза коснется глаз. Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь Родной очаг, семью, детей, Немногочисленных друзей, Родителей, что обижал, Когда забот не принимал. Проси здоровья, долгих лет, Чтоб воссиял в их душах Свет. И чтобы каждый осознал, Пока печальным час не стал. Как хрупок мир и жизнь хрупка, Пойми сейчас, а не тогда", – гласит сообщение Миланы.

Многочисленные подписчики выразили дочери Вадима Тюльпанова соболезнования и пожелали ей держаться ради будущего малыша. "Миланочка, соболезную утрате, держитесь и берегите ребенка", "Милана, примите соболезнования... Один человек ушел из жизни, а другой скоро появится на этот свет. Берегите себя и малыша! Здоровья вам и легких родов! Держитесь!" – поддерживали Кержакову комментаторы.

"А ведь эти строки не об отце... а вон оно как вышло... жуть", "Мои соболезнования. Получается, что эти стихи Милана выложила в обед, а вечером папы не стало, кто бы знал", "Случайность. Она не могла знать. Стихи опубликовала днём, а отец погиб вечером" – отметили суеверные люди.

Известно, что Милана и ее отец были очень близки. Ранее она посвятила ему немало строк, полных любви. "Это человек, который поддерживает меня всегда везде и при любых обстоятельствах, будь то желание резко перевестись на другую специальность в середине первого курса или полет на Луну. Только становясь старше, начинаешь отдавать отчет в том, насколько важна эта поддержка и насколько важно осознание того, что за тебя всегда вступятся и дадут совет. Я люблю тебя, Па", – писала Кержакова о своем отце.