Смотри: 40-летняя Елена Ваенга сразила наповал обнаженной грудью

Артистка возбуждает и будоражит мужчин своими откровенными нарядами. Елена все чаще выбирает обтягивающие платья с глубоким декольте. Иногда исполнительница даже решается на мини-юбки и блузки с открытыми плечами.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:08am PDT

Новой провокацией звезды стал ее наряд для съемок в шоу "Вечерний Ургант". Заметно постройневшая и помолодевшая Елена выбрала платье, обнажившее ее роскошную, по словам пользователей интернета, грудь. Очевидцы предположили, что Иван Ургант наверняка был сражен наповал, увидев в своей студии такую красавицу.

Черное платье подчеркнуло тонкую талию артистки и пышный бюст. Надо отдать должное вкусу Ваенги – при столь откровенном верхе низ наряда скромный, юбка длинная, а потому Елена выглядит сексуально и совсем не вульгарно.

Поговаривают, что такие позитивные изменения во внешности исполнительницы связаны не только с наступившей весной (это время, когда многие женщины расцветают перед сезоном отпусков), но и с недавним замужеством. Мол, Ваенга заметно похорошела благодаря любящему супругу Роману Садырбаеву. Певица вышла замуж за отца своего сына Ивана осенью 2016 года. С тех пор Елена становится все краше и краше.