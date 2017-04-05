Что приготовил нам сегодняшний день? Читайте гороскоп на 5 апреля!

Особенно чувствительные натуры склонны в этот день принимать решения о глобальных и серьезных переменах в своей жизни, однако реализованы эти отчасти неплохие идеи вряд ли будут, пишет Дворец.

Зато для небольших дел, которые можно быстро довести до конца, день вполне подходит. Не стоит замахиваться на решение глобальных проблем: выбирайте задачи, которые вам по силам. Это, кстати, касается и развлечений – не нужно переоценивать возможности своего организма и слишком усердствовать в получении приятных эмоций.

Овен

Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.

На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.

Телец

Очень хороший день для поездок – в пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. А вот в общении стоит быть разборчивее: новые знакомства вряд ли будут удачными, вы рискуете попасть в ловушку, хитроумно расставленную весьма жестокой особой. Велика также вероятность финансовых проблем; нежелательно делать покупки и вообще тратить крупные суммы.

Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.

Близнецы

День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Единственная сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание – это отношения с родственниками. Здесь возможны серьезные проблемы и разногласия, которые не превратятся в конфликты и ссоры только благодаря вашему уникальному умению держать ситуацию под контролем.

Неплохи перспективы развития романтических отношений. У вас нет поводов для беспокойства, нет и причин держать в секрете от любимого человека какую-то важную информацию. Совместно принятые решения, касающиеся имущества и финансов, будут очень удачными.

Рак

День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Хорошее самочувствие и прекрасное настроение позволят вам избежать усталости, даже если новых впечатлений окажется слишком много. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, которые высоко оценят ваши таланты, способности и достижения последнего времени. Не бойтесь рассказывать о себе – ваша откровенность будет встречена весьма благосклонно.