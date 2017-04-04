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Видео: певица из Эстонии показала, как выглядит сегодня место взрыва в петербургском метро

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ФОТО: Кадр из видео

Солистка группы ЛОТОS Александра Вилюмовская, которая не так давно переехала жить из Таллинна в Санкт-Петербург, близко переживает вчерашнюю трагедию.

Вчера днем Александра воспользовалась функцией Facebook «Проверка безопасности», которую соцсеть запустила после взрыва в петербургском метро, чтобы оперативно сообщить друзьям и знакомым, что с вами все в порядке. Дело в том, что после страшных питерских новостей за Александру начали волноваться ее близкие и друзья из Эстонии. Саша успокоила в социальных сетях, что с ней все хорошо. Хотя метро певица пользуется практически ежедневно, бог миловал.

Сегодня Александра Вилюмовская спустилась во вновь заработавшую подземку.

«Город-Герой Ленинград. Именно эту надпись видишь, когда выходишь из метро на Площади Восстания. Ехала от Площади Ленина до Восстания. Бросилось сразу в глаза – через турникеты приглашают пройти всех, у кого рюкзаки или крупные сумки, – рассказала Вилюмовская. – Даже славян, совсем молоденьких парней, на кого и подумать нельзя. В метро везде люди в форме. Везде. Кстати, метрополитен работает в нормальном режиме, вопреки всем паникерским прогнозам... Люди все, вроде как, по своим делам. И все как обычно... Но какая-то тишина. Чувствуется траур. Чувствуется скорбь...»

Александра поделилась с нами кадрами того, как сейчас выглядит место, где вчера произошли эти ужасные события. «Там цветы, люди... Я проехала от Сенной до Технологического института по этому маршруту. Таким же поездом. По этому же тоннелю...»

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