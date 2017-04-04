Экс-солист группы «На-На» потерял родственницу в теракте

Как оказалось, трагедия лично затронула семью известного музыканта, бывшего солиста группы «На-На», Владимира Левкина. Родственница артиста, двоюродная тетя его супруги Маруси, погибла, спасая свою дочь от разрушительного удара. Сейчас девочка находится в больнице.

«Эту куклу сделала моя двоюродная тетя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснется моей семьи. Ирина, светлая память вам. Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка вас», - написала вчера вечером жена артиста, который позже поделился этой новостью с подписчиками в соцсети.

Поклонники певца были шокированы таким сообщением. Они выразили слова соболезнования.