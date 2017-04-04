Экс-солист группы «На-На» потерял родственницу в теракте

Владимир Левкин рассказал поклонникам, что двоюродная тетя его супруги Маруси накрыла своим телом дочь во время вчерашнего взрывав петербургском метро.
Как оказалось, трагедия лично затронула семью известного музыканта, бывшего солиста группы «На-На», Владимира Левкина. Родственница артиста, двоюродная тетя его супруги Маруси, погибла, спасая свою дочь от разрушительного удара. Сейчас девочка находится в больнице.
«Эту куклу сделала моя двоюродная тетя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснется моей семьи. Ирина, светлая память вам. Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка вас», - написала вчера вечером жена артиста, который позже поделился этой новостью с подписчиками в соцсети.
Поклонники певца были шокированы таким сообщением. Они выразили слова соболезнования.