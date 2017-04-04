Девушка из Пярну ходит повсюду с двумя полными пакетами мусора. А знаете почему?

«В среднем каждый житель Эстонии оставляет после себя 400 килограммов мусора. Получается, что это примерно килограмм мусора в день. Я хочу наглядно показать людям, как же это на самом деле много!» – говорит Йохана-Мария. Передача «Radar» целую неделю следила за отважной девушкой. Каждый день школьница добавляла в свои пакеты по четыре килограмма мусора. Через неделю мешки, которые девушка повсюду таскала собой, весили 33 килограмма и оказались для Йоханны почти неподъемными.

Надо сказать, что Йоханна не просто так решилась на недельные мучения: ярая защитница окружающей среды сегодня вечером расскажет в передаче «Radar» о своем стиле жизни и о том, как ей удается обходиться лишь килограммом мусора в месяц. Кажется невероятным, но Йохана знает секреты бережного отношения к окружающей среде. Стоит отметить, что девушка из Пярну принимала активное участие и в акции «Пакет-убийца», направленной на искоренение пластиковых пакетов из нашего обихода.