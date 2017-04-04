«Евровидение-2017»: отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

По мнению Порошенко, решение об отправке на конкурс Самойловой было преднамеренным вызовом Украине, на который правительство страны не стало отвечать. Он добавил, что России якобы нужно было не участие в "Евровидении", а "провокация".

При этом, по его словам, было предложено несколько вариантов решения скандальной ситуации. "Эти предложения исходили со стороны Европейского вещательного союза, начиная от организации трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника "Евровидения" и заканчивая заменой участника. Как известно, России не требовалось участие в "Евровидении", ей требовалась провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", – цитирует Порошенко "112 Украина".