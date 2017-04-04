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Алла Пугачева впала в панику после взрыва в Санкт-Петербурге

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Алла Пугачева. | ФОТО: Andrey Stenin/RIA Novosti

Теракт в Сантк-Петербурге вызвал сильнейший резонанс не только в России, но и за рубежом. О произошедшем высказалось немало знаменитостей, а Алла Пугачева буквально впала в панику, обеспокоившись будущим своих маленьких детей.

Алла Пугачева поделилась страхами на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Примадонна российской эстрады опубликовала фотографию младшей дочери Елизаветы, на которой та запечатлена задумчивой, и подписала ее весьма тревожными словами. "Детки мои милые, как жить вам в этом мире?" – задала риторический вопрос Пугачева. Далее артистка спросила, следует ли ей начинать приучать детей уметь постоять за себя.

Ранее Алла Пугачева прокомментировала трагедию, которая случилась в петербургском метро. "Люди добрые! На"БОГА" надейтесь, но сами не расслабляйтесь, будьте бдительны. Не забывайте, что идет война и война подлая, безжалостная. Скорбный день", – написала в своем аккаунте певица вчера вечером.

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