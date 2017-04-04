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Андрей Макаревич не отменил концерт в Петербурге назло террористам

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Андрей Макаревич | ФОТО: Scanpix

Вчера в Санкт-Петербурге произошла трагедия - в результате теракта в подземке погибло больше десяти человек и около 30 пострадало. С 4 апреля власти города объявили трехдневный траур...

На этот же день в Северной столице был назначен концерт Андрея Макаревича. Популярный музыкант приехал в Петербург с программой "Идиш дзаж". Отменять концерт вчера вечером он не стал, передает “Комсомольская правда”.

Решение певца вызвало неоднозначную реакцию в Сети - дескать, какое сейчас веселье? Резко высказался главный борец за нравственность в стране Виталий Милонов. "Те нелюди, которые пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами", - написал депутат Государственной думы в социальных сетях.

Сам концерт прошел без особых эксцессов. Не считая того, что перед его началом у музыкантов отказала техника... Знак свыше? Расставить все точки над "i" решил сам Макаревич. Уже после выступления.

"По поводу нашего концерта в Питере в Сети было много вони (сам не читаю, мне рассказали), - поделился он на своей страничке в Facebook. - Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш джаз" в себе не несет!"

Макаревич подчеркнул: сегодня по большому счету никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. "Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", - добавил певец.

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