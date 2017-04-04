Вот каковы основные причины разводов для разных знаков Зодиака

Астрологи утверждают, что причина для развода у каждого знака Зодиака своя. Давайте узнаем об этом поподробнее.

Овен

Проблема Овна в том, что он постоянно гнет свою линию. Его упрямство и эгоизм в большинстве случаев доводит до разрыва отношений. Вступая в брак, Овен должен знать, что в отношениях важно считаться с мнением партнера. Семья — это несколько членов семьи, а не один Овен.

Телец

У Тельцов разводы редки, но метки. Зачастую к разрыву приводит материальная сторона. Если в семье напряженная ситуация с деньгами, то Телец становится нервным и раздражительным. Астрологи не рекомендуют Тельцам вступать в брак, если они не уверены в материальном благосостоянии (своем или партнера).

Близнецы

Близнецы любят общаться, в том числе с противоположным полом. Из-за этого у супруга или супруги Тельца часто возникают вопросы на предмет верности их партнера. Усугубляет ситуацию тот факт, что Близнецы даже не стремятся сократить общение хотя бы с противоположным полом и даже во имя семьи.

Рак

Рак — семейный человек. И, парадокс, конфликты в семье часто случаются из-за родственников. Это могут быть вмешательства родителей в молодую семью, жилищные вопросы, навязчивые советы касаемо детей. Кроме того. особую опасность представляют родители мужа или жены, живущие с молодой семьей. В общем, если Раки хотят избежать развода, им лучше обособиться от родственников.

Лев

Зодиакальный дом Льва тесно связан с детьми. Именно поэтому яблоком раздора в семье царя зверей могут стать дети. Причем к разладу может привести как метод воспитания отпрысков, так и отсутствие детей. Кроме того, Лев жаждет развлечений, поэтому они могут толкнуть его на измену и, как следствие, развод.

Дева

Знак Девы тесно связан со здоровьем и работой. Во-первых, к разрыву могут привести вредные привычки супруга. Во-вторых, неприятности на работе или ее отсутствие тоже могут вызвать череду конфликтов и развод.

Весы

У Весов все просто и прозаично. К разводу зачастую приводит эмоциональное состояние этого знака Зодиака, а именно его истерики, скандалы, ссоры, нетерпимость. Что удивительно, сами Весы ждут от партнера умения идти на компромисс и решения проблем без бурных сцен.

Скорпион

К разладу в семейной жизни Скорпионов приводят их измены. Какими бы верными в начале отношений они не были, семейная жизнь им быстро надоедает, и им хочется разнообразия. Что удивительно, сами Скорпионы с первых дней брака становятся подозрительными к верности супруга. Парадокс!

Стрелец

Стрелец ценит свободу. В первые годы брака кажется, что Стрелец нагулялся и остепенился, но это зачастую не так. Со временем он обязательно начинает добирать эмоции на стороне, а это нередко приводит к изменам. К разладу в семье также может привести разность взглядов в семье. Стрельцу сложно поддерживать стремления своего партнера.

Козерог

Карьера — камень преткновения в семейной жизни Козерога. Он проводит на работе дни и ночи, что негативным образом сказывается на отношениях с партнером. На самом деле, в семейной жизни Козерога все зависит от того, как его супруг или супруга будут относиться к его карьере. Если поддержат, то в таком союзе есть все шансы для сохранения брака.

Водолей

Водолей — один из тех редких знаков, кто нехотя вступает в брак. Если он все же созрел для семейных отношений, то быт — это первое, что способно привести в разладу. Водолею нелегко отказаться от беззаботной и свободной жизни. Чтобы сохранить брак, Водолею нужно, прежде всего, заменить “я” на “мы”.

Рыбы

Проблема Рыб — в их молчаливости. Они сначала все проглатывают, все терпят. Когда уже терпеть невмоготу, они вываливают на партнера все свое недовольство. Несколько таких сцен, и любой супруг подаст на развод. Рыбам нужно учиться проговаривать свои проблемы.