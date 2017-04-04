«Дорожные олени»: кадры с таллиннских дорог вызывают возмущение у зрителей

Один из многочисленных таллиннских таксистов постоянно снимает дорожную обстановку, а потом кропотливо вырезает все нарушения и выкладывает на всеобщее обозрение, добавляя к ролику бодрые мелодии и смешные картинки.

Каждый новый выпуск этого, уже можно сказать, документального сериала зрители ждут с нетерпением. Кто-то зубоскалит, кто-то негодует, ну а кто-то с облегчением обнаруживает, что его авто на этот раз в кадр не попало.

Много критики летит в социальных сетях в адрес автора, который с завидным упорством продолжает публиковать новые и новые серии «Дорожных оленей». Самый частый вопрос – для чего он это делает?

Чтобы не гадать, мы решили задать этот вопрос автору лично.

«Во-первых, я пытаюсь донести до наших водителей, что их поступки некрасивы. Нарушая законы, они в свою очередь подвергают опасности других участников движения. Во-вторых, мне это интересно, я монтирую ролики, вкладывая в них свои силы и время. Появляются люди, которые вносят и свой вклад в мой новый сериальчик. И я очень ценю таких людей! Ну а в-третьих, к критике и хейтерам я отношусь спокойно, они были, есть и будут всегда», – дал комментарий порталу Limon.ee автор нашумевших роликов.

А теперь смотрите новый выпуск «Дорожных оленей». Очень надеемся, что вы не увидите в кадре своего железного коня.