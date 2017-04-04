Дмитрию Нагиеву желают здоровья в день траура

Дмитрию Нагиеву исполнилось 50 лет. Сам артист с большим сомнением относится к своим дням рождения. "Для меня это не праздник, скорей бы он закончился. Я очень его не люблю, тем более когда начинается щелканье цифрами. Абсолютно правильно говорила Виктория Токарева – раньше летело время: январь, февраль, март, сейчас летит: осень, зима, весна. Недавно прочитал хорошую фразу: "– А что это пролетело? – Это полгода, они здесь часто пролетают", – говорил в недавнем интервью Нагиев.

Однако пессимизм артиста щедро разбавляется положительными эмоциями его многочисленных поклонников. Так, на официальной страничке Нагиева в социальной сети Instagram под свежей публикацией актера подписчики оставили множество поздравлений и пожеланий здоровья своему любимцу.