Начните день с советов астрологов: гороскоп на 4 апреля

Желательно проявлять уступчивость и терпение, а также стараться не нарушать сложившихся в семье традиций – реакция на чрезмерный нонконформизм может оказаться весьма неприятной, передает Дворец.

Успеха в делах можно достичь сравнительно легко, да и реализация планов не будет сопряжена с преодолением серьезных трудностей. Доверительная беседа с любимым человеком позволит оставить в прошлом накопившиеся проблемы, взглянуть в будущее с обоснованным оптимизмом.

Овен

Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений. В этот день вы сможете внести значительные перемены в свою личную жизнь, не прикладывая для этого значительных усилий – достаточно быть собой и не скрывать своего природного обаяния. Есть шанс прекрасно провести время в поездках, расширить свой кругозор, повидать новые места. При этом звезды советуют начать борьбу с вредными привычками, отказаться от употребления спиртных напитков, не переедать.

Финансовые возможность ограничены, но это не помешает вам исполнить некоторые собственные желания и преподнести приятные сюрпризы близким. Нежелательно заниматься скучными и утомительными делами, тратить время на выполнение чужих обязанностей.

Телец

Общение с членами семьи не радует – вам слишком часто напоминают об обязательствах и правилах, и слишком редко говорят что-то приятное. Увы, с этой ситуацией можно только смириться: сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы выяснять отношения или менять их коренным образом. Зато любимый человек не поскупиться на слова одобрения и поддержки, романтическое свидание принесет немало позитивных эмоций, а новое знакомство даст вам основания взглянуть в будущее с оптимизмом.

День подходит для экспериментов с имиджем, обновления гардероба, посещения парикмахерской. Ваш творческий потенциал огромен, и даже самый экстравагантные эксперименты наверняка будут удачными. Сегодня также можно испытать свои силы на новом поприще – результат вас не разочарует.

Близнецы

Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и переутомление. Поэтому старайтесь не слишком напрягаться и заниматься только приятными делами. Решение сложных вопросов лучше отложить – сегодня вам сложно правильно оценить все важные факторы. Финансовый вопрос может встать очень остро, однако помощь старых друзей или членов семьи поможет вам избежать серьезных затруднений.

Удачный день для путешественников и всех, кто находится в поисках новых впечатлений. Близкие люди готовы с уважением отнестись к вашим желаниям и интересам, вы же поступите мудро, если не станете пропускать мимо ушей советы любимого человека. Романтические знакомства могут ожидать юных представителей знака, а также всех, кто с возрастом не утратил наивности и веры в людей.

Рак

День открывает массу возможностей, и вы наверняка сможете воспользоваться ими: творческий потенциал огромен, сил и энергии предостаточно – можно ли найти лучший момент для того, чтобы начать действовать? Близкие люди правильно поймут и высоко оценят ваши поступки, даже если речь будет идти о некотором нарушении традиций и общепринятых правил. Организация отдыха и развлечений для себя и окружающих станет вашей обязанностью, и выполнена она будет просто блестяще. Можно отправиться в путешествие, побывать в театре или посетить светское мероприятие – приятные эмоции вам гарантированы.