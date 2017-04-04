Начните день с советов астрологов: гороскоп на 4 апреля

День высокого жизненного потенциала, подходящий для общения и отдыха, посещения светских мероприятий и разнообразных развлечений. Однако негативные тенденции все же дадут о себе знать. Наиболее уязвимая сфера – отношения между родственниками; им будет трудно найти общий язык, разногласия же будут становиться все более серьезными.
Желательно проявлять уступчивость и терпение, а также стараться не нарушать сложившихся в семье традиций – реакция на чрезмерный нонконформизм может оказаться весьма неприятной, передает Дворец.
Успеха в делах можно достичь сравнительно легко, да и реализация планов не будет сопряжена с преодолением серьезных трудностей. Доверительная беседа с любимым человеком позволит оставить в прошлом накопившиеся проблемы, взглянуть в будущее с обоснованным оптимизмом.
Овен
Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений. В этот день вы сможете внести значительные перемены в свою личную жизнь, не прикладывая для этого значительных усилий – достаточно быть собой и не скрывать своего природного обаяния. Есть шанс прекрасно провести время в поездках, расширить свой кругозор, повидать новые места. При этом звезды советуют начать борьбу с вредными привычками, отказаться от употребления спиртных напитков, не переедать.
Финансовые возможность ограничены, но это не помешает вам исполнить некоторые собственные желания и преподнести приятные сюрпризы близким. Нежелательно заниматься скучными и утомительными делами, тратить время на выполнение чужих обязанностей.
Телец
Общение с членами семьи не радует – вам слишком часто напоминают об обязательствах и правилах, и слишком редко говорят что-то приятное. Увы, с этой ситуацией можно только смириться: сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы выяснять отношения или менять их коренным образом. Зато любимый человек не поскупиться на слова одобрения и поддержки, романтическое свидание принесет немало позитивных эмоций, а новое знакомство даст вам основания взглянуть в будущее с оптимизмом.
День подходит для экспериментов с имиджем, обновления гардероба, посещения парикмахерской. Ваш творческий потенциал огромен, и даже самый экстравагантные эксперименты наверняка будут удачными. Сегодня также можно испытать свои силы на новом поприще – результат вас не разочарует.
Близнецы
Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и переутомление. Поэтому старайтесь не слишком напрягаться и заниматься только приятными делами. Решение сложных вопросов лучше отложить – сегодня вам сложно правильно оценить все важные факторы. Финансовый вопрос может встать очень остро, однако помощь старых друзей или членов семьи поможет вам избежать серьезных затруднений.
Удачный день для путешественников и всех, кто находится в поисках новых впечатлений. Близкие люди готовы с уважением отнестись к вашим желаниям и интересам, вы же поступите мудро, если не станете пропускать мимо ушей советы любимого человека. Романтические знакомства могут ожидать юных представителей знака, а также всех, кто с возрастом не утратил наивности и веры в людей.
Рак
День открывает массу возможностей, и вы наверняка сможете воспользоваться ими: творческий потенциал огромен, сил и энергии предостаточно – можно ли найти лучший момент для того, чтобы начать действовать? Близкие люди правильно поймут и высоко оценят ваши поступки, даже если речь будет идти о некотором нарушении традиций и общепринятых правил. Организация отдыха и развлечений для себя и окружающих станет вашей обязанностью, и выполнена она будет просто блестяще. Можно отправиться в путешествие, побывать в театре или посетить светское мероприятие – приятные эмоции вам гарантированы.
Финансовая картина благоприятна, вы можете позволить себе и давно запланированные, и спонтанные покупки. Высокий жизненный тонус гарантирует вам хорошее самочувствие и оптимистическое настроение в течение всего дня.
Лев
День приятный и удачный, позволяющей наслаждаться жизнью и блистать всеми гранями своей неординарной личности. В готовы к необычным и даже вызывающим поступкам, но и в роле возмутителя спокойствия не потеряете своего врожденного благородства и царственного обаяния. Массу удовольствия принесет общение с членами семьи: родственники знают, чем вас можно порадовать, вы же охотно окажете им помощь в решении мелких накопившихся проблем.
Вас ждет немало интересных событий, поднимающих настроение развлечений и интересных встреч. Жаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола нет оснований, но вряд ли кто-то заинтересует вас всерьез; если такое все же случится, знайте – это судьба.
Дева
Серьезность, ответственность и спокойная уверенность в своих силах – замечательные черты характера, но сегодня, увы, вряд ли они будут высоко оценены вашим любимым человеком. Попробуйте изменить привычную линию поведения, дать волю своим капризам и мимолетным желаниям; это может вызвать недоумение и даже критику, но, по крайней мере, избавит вас от молчаливого недовольства, скрытых обид. Неплохой день для встреч с родственниками; принимайте их помощь, даже если острой необходимости в ней нет.
Не торопитесь решать финансовые вопросы и делать крупные покупки: сегодня вы рискуете потратить значительно больше, чем можете себе позволить. В остальном же дела будут складываться хорошо. Очень порадуют поездки и экскурсии, да и дома вы сможете отлично провести время, если пригласите друзей.
Весы
Можно многого добиться, выбрав надежных союзников и помощников – трудности с этим у вас сегодня вряд ли возникнут. Ваши же собственные силы небезграничны, поэтому не беритесь за решение всех проблем в одиночку и старайтесь не перегружать себя делами. Сниженный жизненный потенциал может стать причиной недомоганий и ухудшения настроения; поддержите себя, найдите время для интересных дел, приятных покупок, общения с симпатичными людьми, увлекательных поездок.
Близкие понимают вас и готовы поддержать; не стоит скрывать свои проблемы, замыкаться в себе, отказываться идти на контакт. Искренность в отношениях с любимым человеком особенно важна для тех, кто склонен копить обиды и подолгу размышлять о ссорах и неприятных происшествиях.
Скорпион
Проблемы в личных отношениях могут оказаться более серьезными, чем вы считаете в данный момент. Настало время всерьез задуматься о причине поступков и высказываний любимого человека, да и собственные действия попытаться оценить объективно. Упорствуя в своих заблуждениях, вы рискуете потерять то, что очень высоко ценить; меняйте подход, проявляйте гибкость – и весьма приятная ответная реакция не заставит себя ждать.
В остальном же день очень хорош, и у вас есть все основания рассчитывать на нешуточные успехи. Удачно сложатся поездки, чрезвычайно приятным будет общение с друзьями, которых вы давно не видели. Жизненный потенциал высок, даже при больших нагрузках вы не почувствуете переутомления и усталости.
Стрелец
Не стоит заниматься утомительными делами и тяжелой физической работой. Ваша задача – отдохнуть, восстановить силы и поделиться с близкими своим оптимизмом и уверенностью в будущем. Этот день прекрасно подходит для общения с членами семьи: вы легко найдете общий язык, проявите искреннюю заботу по отношению друг к другу. Можно назначать на этот день романтические свидания и признаваться в любви, а вот с новыми отношениями спешить не стоит: не исключено, что они принесут проблемы.
Возможны головные боли, недомогания. Звезды советуют отказаться от употребления спиртных напитков, избегать долгого пребывания в душных помещениях. Занятия спортом на свежем воздухе пойдут на пользу, можно открыть в себе неожиданные таланты и научиться чему-то новому.
Козерог
Могут всерьез расстроить мелкие недоразумения, досадные неудачи. Вы склонны преувеличивать важность своих промахов и допущенных ошибок, и в этом, пожалуй, главная причина плохого настроения и душевных тревог. В такой ситуации очень полезным будет общество близких людей, которые готовы поддержать вас всегда и во всем. Родственники готовы оказать и финансовую поддержку, помочь с покупками и дать хорошие советы, касающиеся инвестиций.
Прекрасным развлечением для вас станет поездка по маршруту, навевающему приятные воспоминания. Не отказывайте себе в удовольствии провести время с любимым человеком, рассказать о своих чувствах. Новые знакомства, завязанные не по вашей инициативе, могут положить начало серьезным отношениям.
Водолей
Настроение может испортиться из-за любой мелочи, и вы поступите мудро, если оградите себя от напрасных переживаний, волнений и тревог. В целом день вполне удачен, нужно лишь настроиться на позитивный лад и заручиться поддержкой людей, с которыми приятно и интересно иметь дело. Благоприятный день для общения, встреч любого рода, помощи близким и друзьям.
Финансовая картина вполне хороша, вы можете позволить себе развлечения и покупки, о которых давно мечтали. Не бойтесь неприятно удивить окружающих экстравагантностью своего выбора – напротив, творческий подход к любому делу будет оценен очень высоко. Не исключены знакомства с необычными, выдающимися особами; романтическое увлечение окажется весьма сильным.
Рыбы
День будет удачным для тех, кто не ставит перед собой недостижимых целей. Помните, что перегрузки для вас нежелательны, а вероятность легких успехов мала; поэтому стоит ограничиться простыми и неутомительными делами, решением повседневных проблем. В последнем охотно помогут близкие, общение с ними будет приятным и полезным. Настроение улучшится благодаря встрече с любимым человеком или друзьями, способствуют росту жизненного тонуса подвижные игры и танцы.
Можно делать покупки и вообще решать финансовые вопросы: прислушиваясь к своей интуиции, вы поступаете совершенно верно, и жалеть о потраченных деньгах не придется. Возможно получение дорогого подарка от человека, который вам небезразличен.