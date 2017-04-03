Певица Руслана: мы не дадим спровоцировать ни Украину, ни конкурс «Евровидение»

"Моя этническая техника и мистическое пение, которыми я овладела в горах, и на чем сейчас строю новый проект, завораживают людей настолько, что они порой забывают, где они находятся. Я каждый раз это вижу по аудитории. Когда я начала на концерте использовать эти нестандартные интерактивы, вся публика подпевала мне экзотические украинские фразы. Да, музыка объединяет страны и континенты, а "Евровидение" объединяет музыкантов. Конечно, на концерте, все наизусть пели Wild Dances и Dance with the wolves. Могу сказать, что за кулисами, даже через 12 лет, у меня ощущение, что я не победительница "Евровидения", а снова его участница. Тем не менее, когда меня спрашивают о моем повторном участии в "Евровидении", я всегда отшучиваюсь, что это уже "покоренная вершина", следующей победой должно быть что-то другое. Таким образом, я хочу дать понять, что мы идем вперед и стремимся сделать свою украинскую экзотику популярной в мире. В то же время, хочу отметить, что передо мной выступали нынешние представители от Украины. Я была довольна их выступлением. Они очень стильно и профессионально отработали. Лондон их прекрасно принял. Украина достойно представлена в Европе, поэтому популярность нашей страны в европейских музыкальных кругах растет", – поделилась певица.

Руслана рассказала, что в Лондоне она встретилась как с британскими журналистами, так и с европейскими: "Я рассказала о подготовке к "Евровидению-2017" и анонсировала мероприятия в рамках конкурса, о которых мне известно. Эти мероприятия, однозначно, привлекут внимание всех поклонников конкурса, которые уже через месяц приедут в Киев. Например, в Киеве будет самая длинная за всю историю конкурса красная дорожка (265 м). А во время концерта, в рамках открытия, "НАОНИ" (национальный оркестр народных инструментов) исполнит хиты всех предыдущих конкурсов "Евровидения". В общем, за концепцию "Евровидения" взято истории и сочетание глубоких музыкальных традиций с современностью. Кроме того, во время подобных встреч я всегда приглашаю европейцев посетить Майдан и отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за свободу и высокие человеческие ценности. Также в Лондоне я анонсировала свое выступление во время открытия второго полуфинала "Евровидения-2017". Это будет премьера новой песни, которая вобрала в себя энергию и любовь за все эти годы. Композиция собрала в себе эмоции от всех событий, произошедших в нашей стране. Для меня эта песня – событие".

Также певица отметила, что в Лондоне не обошлось без вопросов об участнице от России: "Я подчеркнула, что Украина осознает то, что песенный конкурс "Евровидение" является праздником музыки и находится вне политики. Украина готова принять у себя российского участника, но только при одном условии – этот человек не должен нарушать украинское законодательство, в том числе и в порядке посещения Крыма. Украина через официальные и неофициальные каналы неоднократно сообщала об этом российским организаторам отбора. Я убеждена, что на 150-миллионную Россию найдутся тысячи исполнителей, которые не нарушали украинское законодательство. Своим решением Украина стремится уберечь себя и всех, кто приедет в нашу страну, от любого рода провокаций. Мы не дадим спровоцировать ни свою страну, ни песенный конкурс "Евровидение". Я убеждена, что так поступила бы каждая страна по отношению к своим законам. Уважение к законам – это единственное условие безопасности".