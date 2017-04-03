Константин Хабенский признался в любви... к Ольге Бузовой
3 апреля 2017 г., 16:45
Накануне популярная телеведущая Ольга Бузова выступила в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, пишет 7d.org.ua.
На ней также присутствовал знаменитый актер Константин Хабенский.
На концерте Ольги Бузовой присутствовало огромное количество людей. Ее сильно обрадовало, что и многие звезды шоу-бизнеса пришли на ее выступление. Среди них были певец Алексей Чумаков, ведущая Юлия Ковальчук, рэпер Джиган и другие. Наибольший восторг у Ольги Бузовой вызвало присутствие актера Константина Хабенского, который активно поддерживал звезду "Дома-2".