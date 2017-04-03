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Константин Хабенский признался в любви... к Ольге Бузовой

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Константин Хабенский. | ФОТО: Scanpix

Накануне популярная телеведущая Ольга Бузова выступила в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, пишет 7d.org.ua.

На ней также присутствовал знаменитый актер Константин Хабенский.

На концерте Ольги Бузовой присутствовало огромное количество людей. Ее сильно обрадовало, что и многие звезды шоу-бизнеса пришли на ее выступление. Среди них были певец Алексей Чумаков, ведущая Юлия Ковальчук, рэпер Джиган и другие. Наибольший восторг у Ольги Бузовой вызвало присутствие актера Константина Хабенского, который активно поддерживал звезду "Дома-2".

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