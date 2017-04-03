Вау! Скромница Анна Снаткина произвела фурор своим декольте (фото)

На днях в свет вышла актриса Анна Снактина. В последнее время популярная актриса не радует ни журналистов ни многочисленных поклонников своими появлениями на мероприятиях, поэтому выход артистки к публике привлек к ней пристальное внимание представителей СМИ. Анна Снаткина не разочаровала репортеров и заинтересованную общественность.

Анна Снаткина. Фото: Scanpix/Sputnik

Актриса, известная своим весьма скромным стилем, появилась перед фотографами в белоснежном брючном костюме, изюминкой которого стало умопомрачительное декольте. Вырез эротично демонстрировал черный бюстгальтер Анны. Завершали образ небрежно (но на самом деле тщательно) уложенные распущенные волосы.

Анна Снаткина. Фото: Scanpix/Sputnik

Отметим, что на мероприятии собралось много представителей отечественного шоу-бизнеса, к примеру, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Анастасия Задорожная (которая была одета в том же стиле, что и Снаткина, только выбрала черный вариант), Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Александр Цекало и многие другие.

Снаткина была рада встрече с коллегами. "Спасибо за прекрасный праздник, друзьям за встречу, коллегам за приятное общение. Была рада встречи с каждым" – написала Анна, опубликовав свою фотографию на официальной страничке в социальной сети Instagram. Фанаты пришли в восторг от провокационного внешнего вида актрисы.

"Сногсшибательно выглядите!!!", "Вы очень красивая, великолепная!", "Красотка!", "вы оочень красивая спасибо вашим родителям за ваше обояние", "Такая красивая и элегантная", "Супер", "Крутышка!", "Аня, вы чудесная, вам очень белый цвет идет", "Смотрю на вас и любуюсь! Вы такая красивая, позитивная, яркая! Вы самая-самая лучшая! И я горжусь, что я тоже Анна!" – рассыпались в комплиментах Снаткиной фанаты.