Почему мы об этом не задумывались? Пугающая причина, по которой вы никогда не должны отпускать воздушные шары в небо

Очень часто воздушные шары выпускают из своих ручек дети, и хотя не нужно гневаться на них за такую случайность, поощрять это определённо не стоит.

Вы, вероятно, особо и не задумывались над тем, что происходит с воздушным шаром после того, как он исчезает из поля зрения, однако выпускать их в воздух крайне вредно и опасно.

“Balloons Blow” – организация, целью которой является донести до людей, какими плачевными последствиями для животных, окружающей среды и даже для людей могут обернуться выпущенные в воздух воздушные шары, а также продвигать эко-сознательный образ жизни. Для этих целей организация опубликовала серию фотографий, которая объясняет, почему никогда не нужно этого делать.

Воздушные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты. Это провоцирует опасность для любого животного, которое с ними соприкоснётся.

Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить предметы, которые нанесут им вред.

“Когда животное проглатывает воздушный шар, он может блокировать его кишечный тракт, заставляя умирать от голода”, – объясняют в организации.

Черепахи и другие морские существа нередко принимают воздушные шары за медуз. А в лентах и нитках, которыми иногда завязывают шарики, животное может запутаться, что зачастую приводит к смерти.

Как только шары сдуваются и выгорают на солнце, они становятся похожими на медуз – основной рацион морских черепах. Когда они проглатывают сдутые воздушные шарики, это может нанести серьёзный вред их здоровью, что может закончиться смертью.

В некоторых случаях выпускать воздушные шары в воздух – ничуть не лучше, чем выбрасывать мусор в моря и леса.

Это создает серьёзную опасность для дикой природы, с которой мы делим нашу планету.

Даже если производители воздушных шаров утверждают, что они поддаются биологическому разложению, зачастую на это уходят годы, на протяжении которых шары продолжают выделять химикаты в окружающую среду.

Латексные шары опасны в первую очередь для животных, а вот изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой пожарам.

Должно быть, вам интересно, каким же образом можно решить эту проблему. Прежде всего, вы должны быть уверены, что не упустите свои воздушные шарики. Кроме того, вы можете призвать организаторов мероприятий не использовать шары, ведь для оформления праздников и торжеств существует множество безопасных альтернатив – мыльные пузыри, флаги и баннеры.

Если вы хотите помочь окружающей среде ещё больше, посадите растения и деревья на подходящих для этого участках.

Мы искренне надеемся, что эта статья заставит многих из вас задуматься и в будущем осторожнее обращаться с воздушными шарами. Подключайтесь к защите животных и окружающей среды вместе с нами – поделитесь этой публикацией со своими друзьями и близкими!